 مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 في انهيار أرضي جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
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مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 في انهيار أرضي جنوب غربي الصين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 12:02 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 12:02 م

لقى أربعة أشخاص مصرعهم ومازال ثلاثة آخرون في تعداد المفقودين بعد وقوع انهيار أرضي قرب شركة للأسمنت في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم الأحد- أن رجال الإنقاذ عثروا على تسعة أشخاص محاصرين في الانهيار بعد إزالة 20 ألف متر مكعب من الطمي، مشيرة إلى أن أربعة منهم لقوا مصرعهم، والخمسة الآخرون في حالة مستقرة.

وأضافت السلطات أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن ثلاثة مفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي في شركة قويتشو المحدودة لتجارة الأسمنت في مدينة قوييانغ عاصمة مقاطعة "قويتشو"، فيما لاتزال أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق.

ويشارك نحو 400 فرد من قطاعات الإطفاء المحلي والأمن العام والاستجابة الطارئة في عملية البحث والإنقاذ على مدار الساعة.

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