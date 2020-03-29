الكويت تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل عشرين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، صباح الأحد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 255 حالة.