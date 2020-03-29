ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 13 حالة من أصل 3865 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن المركز الطبي أكد وفاة مسن يبلغ من العمر (92 عاما) كان يمكث في قسم مرضى فيروس "كورونا".

وأوضحت أن تم نقل هذا المسن لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة جدا قبل نحو أسبوع، علما بأنه يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وتدهورت حالته الصحية هذا الصباح وأقر الطاقم الطبي وفاته.

وأضافت الوزارة أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سُجل 405 إصابات جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح أمس السبت عند 3460 إصابة منها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".