العاصمة موسكو تحتل المرتبة الأولى بين المدن الروسية في الإصابة بكورونا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو، أن إجمالي عدد المصابين بـ "كورونا" بها ارتفع إلى 1014 مصابا.

وذكر بيان لغرفة العمليات اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 197 حالة إصابة جديدة في موسكو وحدها من بين 270 إصابة جديدة في عموم روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بنسبة تصل إلى حوالي 73%.

وكان المقر الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1534 مصابا ، وذلك بعد تسجيل 270 حالة إصابة جديدة في 26 إقليما روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد بيان للمقر بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في روسيا إلى 8 حالات، مشيرا إلى أن من بين حالات الوفاة الجديدة بالفيروس اثنتان في العاصمة موسكو، وحالة وفاة واحدة في كل من: مقاطعة أورينبورج ومدينة بطرسبروج.

وأضاف البيان أن 15 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 64 شخصا.