 عمدة موسكو يحذر من تزايد أعداد المصابين بكورونا في العاصمة الروسية - بوابة الشروق
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عمدة موسكو يحذر من تزايد أعداد المصابين بكورونا في العاصمة الروسية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 10:32 ص

أكد عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن تفشي وباء "كورونا" المستجد في موسكو دخل مرحلة جديدة، محذرا من أن عدد المصابين يتزايد.

وقال سوبيانين - في تصريح صحفي اليوم الأحد - "إن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في موسكو دخل مرحلة جديدة، و تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في موسكو"، محذرا من خطورة تفاقم الأوضاع على غرار ما حدث في المدن الإيطالية والإسبانية ونيويورك ، حيث يتوفى المئات إن لم يتبع المواطنون التدابير الصحية.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت اعتبار من الغد الاثنين إغلاق حدودها مع العالم الخارجي.

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