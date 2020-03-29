عمدة موسكو يحذر من تزايد أعداد المصابين بكورونا في العاصمة الروسية

أكد عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن تفشي وباء "كورونا" المستجد في موسكو دخل مرحلة جديدة، محذرا من أن عدد المصابين يتزايد.

وقال سوبيانين - في تصريح صحفي اليوم الأحد - "إن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في موسكو دخل مرحلة جديدة، و تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في موسكو"، محذرا من خطورة تفاقم الأوضاع على غرار ما حدث في المدن الإيطالية والإسبانية ونيويورك ، حيث يتوفى المئات إن لم يتبع المواطنون التدابير الصحية.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت اعتبار من الغد الاثنين إغلاق حدودها مع العالم الخارجي.