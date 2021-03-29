شركة يابانية تعلن تشغيل أكبر مقراتها كليا بالطاقة النظيفة

أعلنت شركة "فوجيتسو-Fujitsu" اليابانية المتخصصة في صناعة وإنتاج أشباه الموصلات وأجهزة التكييف والحواسيب العملاقة والشخصية والخوادم، أن أكبر مقراتها في اليابان سيتم تشغيله بالكامل من خلال مصادر الطاقة النظيفة، بدءا من الأول من أبريل المقبل.

وذكرت الشركة، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليابان اليوم"، أنها ستساهم باستمرار في إزالة الكربون من عملياتها، والتكيف بشكل استباقي مع التهديد غير المسبوق الذي يشكله تغير المناخ ، على النحو المنصوص عليه في الرؤية البيئية متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار الموقع الإلكتروني للصحيفة إلى أن هذا المقر يمثل نحو 5% من إجمالي استهلاك المجموعة للكهرباء في اليابان، موضحا أن الشركة تمتلك رؤية لتعميم هذه التجربة على نطاق واسع في مواقعها في جميع أنحاء اليابان.