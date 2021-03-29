بايدن يعرب عن قلقه حيال معاهدة التعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه حيال معاهدة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي الشامل بين الصين وإيران.

وقال بايدن، ردا على تساؤلات للصحفيين بشأن المعاهدة إنها "تقلقني منذ سنوات"، وذلك حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين.

ووقعت إيران السبت الماضي مع الصين، اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما كانت قيد المناقشة منذ سنوات، ولم تعلن طهران تفاصيل المعاهدة قبل توقيعها، لكن خبراء يقولون إنها لم تتغير كثيرا عن تلك التي سرب تفاصيلها في مسودة من 18 ورقة العام الماضي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نشرت تفاصيل اتفاقية منتظرة بين الصين وإيران خلال العام الماضي، شملت 400 مليار دولار استثمارات صينية في عدد من المجالات، بما في ذلك الصرافة، والاتصالات، والموانئ، والسكك الحديدية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 25 عاما قادمة.

وبحسب المسودة، فإن الصين ستحصل على إمدادات نفطية إيرانية مخفضة للغاية وبشكل منتظم، وفقا لمصادر إيرانية.