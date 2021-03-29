 اتفاق روسي صيني لإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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اتفاق روسي صيني لإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» المضاد لكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 3:43 م

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك في".

 

ووفقٕا لموقع قناة "آر تي العربية"، فقد تم إبرام الاتفاق بين الصندوق الروسي وشركة "شنتشن يوانشيج للتكنولوجيا الجينية"، وهي إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين.

 

ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح الروسي في شهر مايو المقبل.

 

ولم يذكر الموقع المزيد من التفاصيل.

 

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك في" في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين.

 


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