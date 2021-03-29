محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الحى الإماراتى الجديد بعد تشغيله

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أجرى عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جولة ميدانية لتفقد منفذ الحى الإماراتى الجديد بعد تشغيله، وذلك لمتابعة سير وانتظام حركة السيارات من المنفذ، رافقه خلالها أمن الموانئ وأمن المحور ورئيس حى الجنوب.

وتابع المحافظ سير العمل بالمنفذ الجديد ومدى تحقيق السيولة فى الحركة والانضباط، مشيدا بمستوى تنفيذ المنفذ والذى يعد واجهة حضارية لبورسعيد أمام زائريها بعد تشغيل مجمع المواقف الجديد.

وأكد الغضبان ضرورة الالتزام بتحقيق السيولة المرورية وعدم الازدحام فى المنفذ، لافتا إلى قرب تشغيل مجمع المواقف لبورسعيد والذى يعد نقلة حضارية للمحافظة بالتوازى مع التنمية المنفذة على أرض بورسعيد.