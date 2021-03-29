مودرنا تشحن الجرعة الـ100 مليون من لقاح كوفيد-19 للولايات المتحدة

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قامت شركة مودرنا بشحن جرعة الـ100 مليون من لقاحها المضاد لكوفيد-19 إلى الحكومة الأمريكية، ليرتفع إجمالي الجرعات المشحونة في الربع الأول إلى 88 مليون جرعة.

وتتوقع الشركة شحن ما بين 40 مليون و50 مليون جرعة شهريا إلى الحكومة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تفي الشركة بمواعيد الالتزامات للحكومة الأمريكية لكل جرعات لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19 المطلوبة حاليا، بما في ذلك توصيل مئة مليون جرعة ثانية بحلول نهاية مايو 2021 ومئة مليون جرعة ثالثة بحلول نهاية يوليو 2021.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء أكثر من 67 مليون جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19 .