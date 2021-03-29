دراسة: انتقال كورونا من الخفافيش للبشر عبر حيوان آخر السيناريو الأكثر رجوحا

ذكرت مسودة دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين حول منشأ فيروس كورونا، أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر رجوحا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية".

كانت هذه النتائج متوقعة إلى حد كبير، وتركت الكثير من الأسئلة دون إجابة. واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجانب الصيني يحاول تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أواخر الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

وتلقت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ما بدا أنها نسخة شبه نهائية من الدراسة اليوم الاثنين، من دبلوماسي مقيم في جنيف من دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

ولم يتضح ما إذا كانت الدراسة ستتغير قبل صدورها رسميا.

ووضع الباحثون 4 سيناريوهات. وخلصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.