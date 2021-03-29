وزيرة الصناعة: الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماما كبيرا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب.

وشددت على سعي الوزارة إلى إعادة هذا القطاع المهم لسابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمجمع الصناعي في المحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين؛ لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية، موضحة أن مجمع المحلة الكبرى، الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي، متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات لـ5 مستثمرين؛ ليصل إجمالي ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء إجراءات التشغيل الفعلي.

وقالت الوزيرة إن المجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات، بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 مترا مربعا للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الآلات والمعدات، مشيرة إلى أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع.

وأضافت أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة؛ الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة، لافتة إلى أن مدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط، كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مجمعي الصناعات الصغيرة بمحافظتي أسوان وأسيوط أمام المستثمرين، مع استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات بـ الـ4 مجمعات المتبقية في محافظات البحيرة والفيوم وقنا؛ ليصل إجمالي المجمعات التي تضمنتها خطة الوزارة إلى 17 مجمعا بإجمالي 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت جامع أن قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية، حيث بلغت الصادرات المصرية من القطاع العام الماضي 2.7 مليار دولار، لافتةً إلى أهمية زيادة معدلات تصدير هذا القطاع خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعاً في ختام الزيارة مع عدد من منتجي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية؛ للوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.

شارك في الجولة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الغربية، ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، ومحمد عبدالملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.