البريطانيون المغتربون يغادرون إسبانيا بموجب قواعد البريكست

يستعد الآلاف من المغتربين البريطانيين لمغادرة إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى المملكة المتحدة بسبب اللوائح الجديدة التي تنص على ضرورة الحصول على الإقامة الرسمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تستعد شرطة إسبانيا ومسؤولو الهجرة لترحيل الآلاف من المغتربين البريطانيين بعد فشلهم في الحصول على أوراق الإقامة الصحيحة، متوقعة بدء ترحيل ما يقرب من 500 مواطن بريطاني مغترب في أسبانيا خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وبموجب لوائح البركسيت، يتعين على المغتربين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي التسجيل للحصول على الإقامة بدول الاتحاد قبل 31 مارس الجاري أو سيتم تصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين.

وجرى تسجيل حوالي 300 ألف مواطن بريطاني كمقيمين دائمين في إسبانيا، على الرغم من أنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان العديد منهم يعملون بدوام كامل أو جزئي في البلاد ويقيمون دون تسجيل رسمي.

وحذرت السفارة البريطانية في إسبانيا -في بيان رسمي- من أن "أي إقامة تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما في منطقة الشنجن ستعتمد على التأشيرات المعمول بها وقواعد الهجرة لإسبانيا"، مضيفة أن هذا الأمر "قد يتطلب التقدم للحصول على تأشيرة أو تصريح".

وتسببت جائحة "كورونا المستجد" في ضغوط إضافية، نتج عنها تأخر السلطات الإقليمية في إخبار المقيمين لفترات طويلة في إسبانيا بما إذا كان يُسمح لهم بالبقاء في البلاد أو العودة إلى المملكة المتحدة.