الشرطة توقف مهاجرين انتحلوا صفة أعضاء فريق رياضي في مطار أثينا

احتجزت الشرطة اليونانية مجموعة من المهاجرين الذين انتحلوا صفة أعضاء فريق رياضي في مطار أثينا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، في واقعة تعد الثالثة من نوعها خلال عامين.



وذكرت منصة بروتوثيما الإخبارية اليونانية أن التسعة أشخاص من سورية كانوا في طريقهم إلى فيينا، وانتحلوا صفة أفراد فريق كرة طائرة عندما تم توقيفهم لاحقا أمس الأحد.



وذكرت شبكة إي ار تي، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحملون وثائق هوية مزورة تظهرهم على أنهم من رومانيا.



ويذكر أن جماعات التهريب حاولت سابقا نقل المهاجرين إلى وسط أوروبا بهذا الأسلوب.