«رجال تنس طاولة الأهلي» يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري

تمكن فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي من الفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، والمقامة على صالة هيئة قناة السويسبالإسماعيلية.
وحقق الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة 3-0، ومثل الفريق في هذه المباراة سيد لاشين ومحمد البيلي وخالد عصر.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المعادي بنتيجة 3-0، ثم فاز على سبورتنج بنتيجة 3-0، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 3-0.
كما نجح تنس طاولة الأهلي في الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 3-0، ثم الزمالك بنفس النتيجة، وأخيرًا الفوز على إنبي 3-0، ليحقق الفوز فيجميع مبارياته بالدورة المجمعة.