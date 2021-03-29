 «رجال تنس طاولة الأهلي» يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري - بوابة الشروق
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«رجال تنس طاولة الأهلي» يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري

علي البحيري
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 7:20 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 7:20 م

تمكن فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي من الفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، والمقامة على صالة هيئة قناة السويسبالإسماعيلية.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة 3-0، ومثل الفريق في هذه المباراة سيد لاشين ومحمد البيلي وخالد عصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المعادي بنتيجة 3-0، ثم فاز على سبورتنج بنتيجة 3-0، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 3-0.

كما نجح تنس طاولة الأهلي في الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 3-0، ثم الزمالك بنفس النتيجة، وأخيرًا الفوز على إنبي 3-0، ليحقق الفوز فيجميع مبارياته بالدورة المجمعة.


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