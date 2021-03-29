أعلنت النيابة العامة عن اتخاذ 4 قرارات مختلفة بشأن واقعة انهيار عقار جسر السويس، الذي أودى بحياة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.



والقرارات وفقا لبيان صادر من النيابة العامة منذ قليل، هي:-



1- ضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به.



2- انتدال أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية، والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، مع التصريح بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات.



3- تشكيل لجنةً ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها.



4- معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.