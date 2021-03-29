وزير التنمية الألماني يطالب بالتضامن الدولي في التوزيع العادل للقاحات كورونا

طالب جيرد مولر، وزير التنمية الألماني، بالتضامن الدولي في التوزيع العادل للقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير الألماني، اليوم الإثنين، لمنظمة الصحة في جنيف التقى خلالها تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام للمنظمة.

وكرر تيدروس، طلبه الخاص بتبرع الدول الغنية بجرعات لقاح خلال الأسبوعين المقبلين حتى يمكن تطعيم الأطقم الطبية في الدول الأفقر، غير أن مولر لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد قدم تعهدا باسم ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن من المهم توسيع نطاق الطاقات الإنتاجية.

وأضاف مولر، أن نسبة الملقحين في ألمانيا وصلت إلى 8% من إجمالي عدد السكان، مشيرًا إلى أن بلاده تأتي بذلك في النطاق المتوسط.

وتابع مولر: " لا يجب أن ننكفئ على أنفسنا في الدول الغنية" لافتا إلى أن أكثر من 70% من جرعات اللقاح المتوافرة حاليا موجودة في أغنى عشر دول، وقال إن بعض الدول ضمنت لنفسها جرعات تزيد عما تحتاجه " وليس هذا هو التضامن الذي سيوقف هذا الفيروس".

ولفت مولر، إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى توافر 35 مليار دولار من أجل تنظيم برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، ودعا كل الدول، وذكر منها الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى بذل المزيد كما وجه مطلبا مماثلا إلى الاتحاد الأوروبي أيضا.