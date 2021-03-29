ماليزيا تدفع تعويضا لسنغافورة بعد إلغاء مشروع خط قطار سريع

قامت ماليزيا بدفع مبلغ بقيمة 76 مليون دولار، ضمن تسوية لتعويض سنغافورة عن إلغاء مشروع خط قطار سريع.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانًا مشتركا أفاد، اليوم الإثنين، بأن المبلغ المدفوع يهدف لتعويض سنغافورة عن التكاليف التي تحملتها بالنسبة لعمليات التطوير والتمديد وكذلك توقف المشروع.



وأضاف البيان، أن حجم التعويض يمثل تسوية كاملة ونهائية فينا يتعلق بإنهاء الاتفاق الثنائي.



وأوضح البيان، أن " الدولتين توصلتا لاتفاق مرض للطرفين بشأن حجم التعويض عقب عملية تدقيق من جانب حكومة ماليزيا".



وكان قد تم طرح مشروع القطار السريع الذي يربط بين سنغافورة وكوالالمبور منذ عقود، وتم إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذه عام 2013، ولكن تم إلغاؤه في 31 ديسمبر الماضي.



ولم تتمكن الدولتان من التوصل لاتفاق بشأن المشروع عقب أن سعت ماليزيا لإحداث تغيرات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.