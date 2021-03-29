أسامة ربيع: شخصية هامة تشهد غدًا عبور السفن في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المرشدين سيعملون بأقصى طاقاتهم خلال الأيام المقبلة للانتهاء من أزمة السفن المحتجزة، مؤكدًا أن أعداد المرشدين كافية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن السفن المارة من القناة سيكون على متنها مرشد واحد، ومرشدين للسفن الكبيرة، مؤكدًا عودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها بعد أربعة أيام.



وأوضح أن الفحص الأولي للسفينة الجانحة لم يكشف عن وجود أي تضرر بها، لافتًا إلى أن السفينة البنمية كانت جاهزة للإبحار المحدود للبحيرات المرة وعلى متنها اثنين من المرشدين ذوي الخبرة.



وأعلن عن حضور شخصية هامة غدًا لتشهد عبور السفن، داعيًا الحضور بالمجئ لتصوير تلك السفن المارة عبر القناة.



ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.