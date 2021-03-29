رئيس وزراء باكستان يطالب المواطنين بالالتزام بالحذر في ظل ارتفاع حالات كورونا

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين المواطنين باتباع أقصى درجات الحذر لمواجهة فيروس كورونا، وتجنب التواجد في الفعاليات التي تكون مصدر عدوى كبير مثل حفلات الزفاف والمطاعم، موضحا أن البلاد لا تستطيع تحمل فرض إجراءات إغلاق مجددا.

وأفادت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن خان، الذي أصيب بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر، ويخضع للعزل الذاتي، قال في رسالة متلفزة أمس الأحد " الموجة الثالثة من فيروس كورونا أكثر فتكا من الموجتين السابقتين، وأنا أنصح الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس خاصة ارتداء الكمامات".

وأوضح خان أنه كان يتبع الإجراءات الاحترازية خلال عام ولم يذهب لأي حفل زفاف أو مطعم، مضيفا" لذلك لم يصيبني الفيروس خلال الموجتين السابقتين".

وقال " خلال انتخابات مجلس الشيوخ لم ألتزم الحرص مثلما كنت أفعل لذلك أصبت بالفيروس".

وأشار خان إلى أن باكستان" ليست لديها الموارد لفرض إجراءات إغلاق وإطعام شعبها والاعتناء بهم"، مضيفا" حتى هناك دول أفضل من باكستان ليست لديها الموارد للقيام بذلك".

واعترف أنه في حقيقة الأمر ينبغي فرض إجراءات الاغلاق، ولكن ما يمكن فعله في هذه الظروف هو اتباع إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامات، وقال" حاولوا بذل قصارى جهدكم واطبوا ذلك من الآخرين أيضا ، لأنني أخشى أن الموجة الثالثة القادمة سوف تكون أسوأ من الموجتين السابقتين".

وأشار خان إلى وجود نقص عالمي في اللقاحات، موضحا أنه تم إرجاء شحنات من اللقاحات كانت ستحصل عليها باكستان بسبب النقص في الدول المصنعة.

وقال " لذلك من المهم أن نتبع إجراءات السلامة و لانتواجد في التجمعات مثل حفلات الزفاف والمطاعم لأنها تعتبر مصادر عدوى كبيرة".