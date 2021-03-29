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أعلنت مجموعة دبي القابضة الإماراتية، اختيار اتحاد شركات لبناء وتشغيل مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكلفة قدرها 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان دبي القابضة، دخولها في شراكة مع ائتلاف يضم «دوبال القابضة»، و«إيتوشو»، اليابانية و«هيتاشي زوسن إنوفا»، ومقرها سويسرا، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «تِك جروب» المحلية للتشييد لإنشاء إحدى أكبر محطات تحويل النّفايات إلى طاقة على مستوى العالم.

وستحول المحطة المقرر إقامتها في منطقة ورسان بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة 1.9 مليون طن من النفايات إلى 200 ميجاوات كهرباء سنويًا.

في الوقت نفسه تم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسات مالية أخرى بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.