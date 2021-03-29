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محافظ الشرقية يعلن عن بدء فعاليات البطولة الدولية للشطرنج

فاطمة علي
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 1:06 م
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بدء فعاليات البطولة الدولية للشطرنج، وذلك يوم السبت القادم، الموافق 3 إبريل، والمُزمع إقامتها فى مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بهذه الألعاب التى تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

أشاد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الإثنين، بدور مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع والنشاطات المختلفة لاستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم إيجابياً.

ومن جانبها أكدت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة، عن تنفيذ هذه البطولة للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج بالشرقية اعتباراً من السبت القادم الموافق 3 أبريل موضحة أن شروط المسابقة هي: أن لا يقل عمر المتسابق عن 15 سنه، وأن يكون المتسابق من أعضاء المكتبة، أو أعضاء الإتحاد المصرى للشطرنج، التحكيم تبعا للائحة الخاصة بالاتحاد المصري للشطرنج.

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