 كولورادو الأمريكية: جميع البالغين يمكنهم تلقي لقاح كورونا بداية أبريل - بوابة الشروق
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كولورادو الأمريكية: جميع البالغين يمكنهم تلقي لقاح كورونا بداية أبريل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:03 م

أعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكية جاريد بوليس اليوم الاثنين أن ولايته سوف تسمح لجميع البالغين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءا من يوم 2 أبريل المقبل.

وأوضح بوليس، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر سيكون من المسموح لهم تلقي لقاح فايزر.

وأضاف حاكم كولورادو أن من تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر يمكن لهم تلقي لقاحي مودرنا أو جونسون آند جونسون، مؤكدا أن الولاية تأمل في الحصول على 6 مواقع تطعيم مجتمعية رئيسية بحلول 2 أبريل المقبل.

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