محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة الحشائش حول تجمعات القطن والطرق بمراكز وقرى المحافظة

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة من مفتشى المكافحة ومسؤول الآلات والقوارض بإزالة الحشائش حول تجميعات القطن والطرق للقضاء على الحشرات وغيرها، بإشراف الدكتور نجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، ومديري الجمعيات الزراعية؛ للقضاء على الزواحف والحشرات والثعابين والحد من تكاثرها.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتطهير الترع والمصارف وازالة مخلفات الزراعة من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها من البؤر التي تساعد على انتشار الحشرات والثعابين، وتكثيف حملات التوعية بين المواطنين، وتفعيل مقاومة القوارض وتفعيل دور الإرشاد والبيئة وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على الطرق العلمية للتعامل السليم مع الإصابات، وضرورة وجود مراكز للسموم داخل الوحدات الصحية وتزويدها بالأمصال والترياق الكافي، وعمل المصايد المزودة بالطعم في أماكن الانتشار، بالإضافة إلى استخدام الجير الحى للحد من تكاثر الثعابين.

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، أنه تتم متابعة اعمال التخلص من الحشائش حول تجميعات القطن والطرق بمعرفة المزارعين ومشرفي الجمعيات، حيث تم إزالة الحشائش من على الطرق "بجمعية الشرقي، القرن، كوم الحجر، أبو سكين، البنا، كذا إزالة الحشائش حول تجميعات القطن بجمعية السالمية.

وأوضح أن وجود الحشائش على أطراف الحقول أو بين الأشجار يؤثر بشكل كبير على المنتج الزراعي وعلى نمو الأشجار.