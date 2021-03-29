ضبط طالب بتهمة دهس شقيقتين في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط طالب بالمنوفية عقب قيامه بقيادة سيارة والده برعونة مما أدى إلى اصطدامه بشقيقتين ووفاتهما.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات من تحديد مرتكب واقعة قيادة "إحدى السيارات" برعونة وسرعة زائدة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، ما أدى إلى ختلال عجلة القيادة والاصطدام بسيدتين شقيقتين مما أدى إلى وفاتهما، وكذا الاصطدام بسيارة أخرى متوقفه على جانب الطريق.

وتبين أن قائد السيارة "طالب – 17 عاماً – ولا يحمل رخصة قيادة" وأن السيارة ملك والده، أخذها بعلمه، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة.