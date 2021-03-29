الفاتيكان تعاقب أسقفين بتهمة التقصير في مكافحة الاعتداءات الجنسية

أعلنت الفاتيكان، اليوم الإثنين، معاقبة أسقفين بولنديين بتهمة التقصير في مكافحة الاعتداءات الجنسية على قصّر في أبرشيتيهما.

وبعد تحقيقات، صدرت أوامر بحق سلاووج ليسزيك جلودز الرئيس الفخري لأساقفة أبرشية جدانسك، وإدوارد جانياك أسقف كاليس السابق، بالحياة خارج أبرشيتيهما، إلى جانب منعهما من المشاركة في أي احتفالات دينية عامة أو تجمعات.

وذكرت بيانات رسمية أنهما بحاجة أيضا لدفع "مبلغ متناسب" لمؤسسة سانت جوزيف التي تدعم ضحايا الاعتداء الجنسية.

وعادت مشكلة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية البولندية، بما في ذلك اعتداءات على قصّر، إلى دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأفلام الوثائقية التليفزيونية والتقارير الإعلامية حول الانتهاكات ومحاولات التستر.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها الكنيسة البولندية، فقد تم تقديم شكاوى اعتداءات جنسية ضد 382 قسًا في بولندا بين عامي 1990 و 2018 ، شملت حوالي 625 ضحية.

وكلفت بولندا في صيف عام 2019 لجنة حكومية خاصة بالتحقيق في الانتهكات بحق القصّر، الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل.