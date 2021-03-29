حازم إمام: مباراة جزر القُمر فرصة هامة لتحسين صورة المنتخب

يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن مباراة المنتخب الوطني أمام جزر القُمر في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة استغلالها من أجل محاولة تحسين الصورة التي ظهر بها منتخب مصر أمام كينيا.

وقال حازم في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «أرى أن مباراة جزر القُمر في غاية الأهمية، حتى تعود ثقة الجماهير في المنتخب الوطني من جديد».

وأضاف: «لا خلاف على أن حسام البدري مدرب كبير وحقق بطولات وألقاب كثيرة مع الأهلي، لدينا ثقة في قدرة البدري على تحسين شكل المنتخب خلال المرحلة القادمة».

وتابع: «لدى بعض الملاحظات على المنتخب، مثل عدم وجود بديل لأفشة، حيث بعد أن سجل الهدف الأول في كينيا، لم يظهر بعد ذلك، أتمنى رؤية الظهيرين الأيمن والأيسر بصلاحيات تسمح لهما بالتقدم».

وأوضح: «لدينا جيل قوي من اللاعبين، ولذلك من المنطقي أن نطالب بظهور منتخب مصر بشكل أفضل، علينا استغلال مباراة جزر القمر».

وأتم «أتمنى أن يتجه منتخب مصر نحو تعديل طريقة اللعب (4-2-3-1)، من الممكن اللعب بأكثر من طريقة».

ويلتقي منتخب مصر، ضيفه جزر القمر، في السادسة مساء اليوم الإثنين، بستاد القاهرة الدولي، في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.