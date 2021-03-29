يظن المرء للوهلة الأولى حين يدخل جبال غومارغ في يوم ربيعي، أنه ليس في كشمير الواقعة فى نزاع مسلح وتحت أحكام عسكرية، إذ تلك الجبال لها عالمها المسالم الخاص بين أشجار الأرز تحت الشمس المتزينة بقوس المطر وفوق الكثير من أكوام الجليد البيضاء مثل المسحوق، والتي مثلت عامل جذب للزائرين من محبي التزلج لتكون غومارغ قبلة لعشرات الآلاف من السائحين فى وقت عطلت الجائحة السياحة في كثير من الأرجاء.

وتقول نهاد خان الطالبة المقيمة بسرينيغار الكشميرية، لصحيفة "نيو يورك تايمز"، إنها ملت لبس الكمامة وحالات الإصابة والوفاة من حولها فقررت أن تجيب نداء في صدرها أكدته قطع البرد المتساقطة على النافذة لتقوم هي بجلب زلاجاتها وزانتها والنظارات والاستعداد لرحلة نحو غومارغ.

وتشهد منطقة غومارغ الكشميرية، إقبالا كبيرا في موسم التزلج الحالي، إذ بلغ عدد الزائرين 160 ألف متزلج أغلبهم من الهنود والكشميريين في عدد يعادل 10 أضعاف زوار العام الماضي.

وتسبب الإقبال منقطع النظير خلال الـ3 عقود الماضية بارتفاع أسعار الفنادق حول غومارغ، إذ تبلغ إقامة الفرد نحو 200 دولار، ويشهد حالة من الاكتظاظ ليقيم 5 أفراد بغرفة واحدة.

وتقول نهاد، إنها اعتادت منذ صغرها العب مع أقربائها في ذلك الجليد الذي يصل للركبة، بينما كاوا يشاهدون السائحين أثناء ممارستهم التزلج، إذ تصف نهاد ذلك بأنه كان نافذة براقة لهم كأطفال على عالم مميز.

وتضيف نهاد، أن ظروف العنف والتوتر حرمتها زيارة غومارغ المحببة لها لسنين، إذ يتصاعد التوتر بين الحكومة الهندية والكشميريين الساعيين للاستقلال، إذ أضحت الشرطة الهندية تقيم عمليات تفتيش شبه يومية للكشميريين.

وفيرأ كل صباح يتوافد المتزلجون نحو غومارغ عبر الحافلات لتقوم الشرطة بتفتيشهم أولا قبل أن يدخلوا بسيارات الدفع الرباعي نحو محطات التلفريك والتي تنقلهم نحو المنحدرات الخاصة بالتزلج منها الممهد للمبتدئين، ومنها البري للمتمرسين، حيث بإمكان المتزلج أن يكون ذو حظ جيد أو عاثر بلقاء دب بني أو نمر ثلوج في الطريق.

ويوفر المنتجع فرص عمل سياحيّ لـ20 ألف من الكشميريين، إذ ينتشر الكثير من الشباب الذين يجرون زلاجاتهم حاملين معهم الشاي الذي يقدمونه للمتزلجين أثناء استراحتهم.

ويقول براين نومن الأمريكى المتخصص بتأمين المنطقة من الانهيارات الجليدية، إن المكان في غاية الجمال بطبيعته البرة.

وتشير الفرنسية فانا غودرا، إلى أن سحر ذلك المكان ما يجعلها تريد العوة إليه كلما غادرته.