أطباء: 70% من مرضى كورونا في أنحاء اليونان من الشباب

صرحت مسؤولة يونانية، اليوم الاثنين، بأن 70% من المرضى الذين يعالجون حاليًا من كوفيد-19 في المستشفيات بجميع أنحاء اليونان هم من الشباب.

وقالت رئيس نقابة أطباء مستشفيات أثينا وبيرايوس ​ماتينا باجوني، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني: "إنه لأمر مأساوي أن تضطر إلى إدخال الأنبوب للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عامًا، والذين لا يعانون من أي مشاكل صحية أساسية".

وقال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، إن الأمر متروك للجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة بشأن الوباء للتوصية بموعد محتمل لإعادة فتح قطاع التجزئة، مشيرًا إلى أن الضغط على النظام الصحي الوطني لا يزال مرتفعا.

ووفقا للبيانات التي قدمتها المنظمة الوطنية للصحة العامة أمس الأحد، تم إدخال 735 مريضًا في المستشفيات اليونانية، وهو أكبر رقم منذ بداية الوباء.