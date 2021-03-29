ЕМА تعقد اجتماعا جديدا لبحث مخاطر لقاح «أسترازينيكا»

تعقد هيئة مراقبة الأدوية الأوروبية EMA اليوم، اجتماعا إضافيا بحضور خبراء، لمواصلة التحقيق في حالات تخثر الدم، لدى بعض الذين تم تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد.

وستحضر اللقاء، مجموعة من المختصين بأمراض الدم، والقلب والأوعية الدموية، والأمراض المعدية، ومن المختصين في علم الفيروسات، وعلم الأعصاب، والمناعة وعلم الأوبئة.

وخلال الاجتماع، سيطرح الخبراء وجهات نظرهم حول الآلية المحتملة لعمل اللقاح، وعوامل الخطر المحتملة، وسيجري الحديث عن البيانات الإضافية اللازمة لفهم الأحداث التي تم تسجيلها والمخاطر المحتملة.

وسيتم الإعلان عن نتائج هذا اللقاء، في الاجتماع العام لهيئة EMA المقرر في أبريل.

في وقت سابق، تم وقف حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا، وإيسلندا وفرنسا وإسبانيا، وإندونيسيا وسلوفينيا وعدد من البلدان الأخرى. وتم اتخاذ هذه القرارات، بسبب الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

وفي بعض البلدان، ومن بينها فرنسا ومولدوفا وأوكرانيا، تم تسجيل وفيات بعد التطعيم بهذا اللقاح.

في 18 مارس، أعلنت EMA أن لقاحات "أسترازينيكا" آمنة وفعالة ضد كوفيد-19. وسيتم في الإرشادات المرافقة للدواء، التحذير من خطر الإصابة بجلطات الدم.