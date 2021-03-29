«كوميرتس بنك» الألماني يعين رئيس مجلس إدارة جديد

عين مصرف "كوميرتس بنك" الألماني هيلموت جوتشالك لمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد بعد محاولة لوضع حد للأزمة المطولة في قيادة البنك.

وأعلن البنك الألماني يوم الأحد أنه تم اقتراح اسم جوتشالك، رئيس مجلس الإدارة السابق في بنك دي زد، كعضو جديد في مجلس الإدارة ثم انتخابه على الفور كرئيس من قبل مجلس الإشراف.

ويتسلم جوتشالك المسؤولية من هانز يورج فيتر، الذي استقال في 16 مارس لأسباب صحية.

وكان نائب فيتر، أوفي تشاجي، يتولى قيادة المجلس حتى الانتخابات.

ولا يزال هناك منصب شاغر آخر في مجلس الإدارة، بعد استقالة أندرياس شميتز الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تأجيل اجتماع مساهمي البنك المقرر أصلا في 5 مايو.

لكن البنك قال إنه يتوقع أن يقترح مجلس الإدارة قريبا أحدى الشخصيات، حتى يجري تحديد موعد اجتماع المساهمين في أقرب وقت.