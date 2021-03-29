الشرطة الإندونيسية: منفذا الهجوم الانتحاري بإقليم ساوث سولاويزي أمس متزوجان حديثا

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن الشخصين اللذين نفذا الهجوم الانتحاري الذي وقع خارج كنيسة في إقليم ساوث سولاويزي في مطلع الأسبوع، متزوجان حديثا.

وأصيب 20 شخصا عندما قام شخصان كانا على متن دراجة نارية، بتفجير عبوات ناسفة عندما أوقفهما أفراد الأمن عند بوابة كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، في العاصمة الإقليمية ماكاسار، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، أرجو يوونو، إن المشتبه بهما ينتميان للفرع المحلي لجماعة أنصار الدولة المسلحة، وهما على صلة بزوجين آخرين نفذا تفجيرا مزدوجا في جنوب الفلبين في عام 2019.

وأوضح أرجو للصحفيين أن "الزوجين تزوجا قبل ستة أشهر."

وكان الزوجان الإندونيسيان، رولي ريان زيكي وألفاه هاندياني صالح، نفذا هجوما أسفر عن مقتل 23 شخصا بكاتدرائية في جولو، عاصمة إقليم سولو بالفلبين، في يناير 2019، بحسب ما ذكرته السلطات الفلبينية.