ضبط طالب قاد سيارة والده بسرعة زائدة وتسبب في وفاة شقيقتين بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، في ضبط طالب قاد سيارة والده برعونة؛ ما أدى إلى اصطدامه بشقيقتين ووفاتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات من تحديد مرتكب واقعة قيادة "إحدى السيارات" برعونة وسرعة زائدة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة والاصطدام "بسيدتين – شقيقتين"؛ ما أدى إلى وفاتهما، وكذا الاصطدام بسيارة أخرى متوقفه على جانب الطريق.

وتبين أن قائد السيارة "طالب – يبلغ من العمر 17 عامًا – ولا يحمل رخصة قيادة"، وأن السيارة ملك والده، وأنه أخذها بعلمه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمبارة التحقيقات.