هونج كونج تعتزم إدراج شركات الاستحواذ بالبورصة نهاية العام

من المتوقع أن تضع هونج كونج إطار عمل لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة فى البورصة بحلول شهر يونيو لتحديد ردود الفعل العامة والأهداف بما يسمح بعقد صفقات بنهاية العام الجاري، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتبحث المدينة وضع قواعد أكثر صرامة لرعاة إدارج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وأهداف الشراء تختلف عن القواعد التي تم فرضها في الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء مناقشة المداولات الداخلية.

وأضافت المصادر أن المسؤولين حريصون على معالجة المخاوف التي ظهرت لدى المئات من الشركات الصورية التي يتم تداول أسهما والتي كسبت المال في بورصات نيويورك بهدف شراء شركات مربحة.

ووجه المدير المالي لهونج كونج، بول تشان، الهيئة التنظيمية والبورصة للتوصل إلى إطار يناسب سوقها حيث يسعى المركز المالي الآسيوي للدخول في ازدهار صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تركزت بشكل أساسي في الولايات المتحدة.