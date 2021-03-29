هاري وميجان يعينان رئيسا لشركة إنتاجهما يمتلك حقوق فيلم «مقتل ديانا»

قالت صحفية "ديلي ميل" البريطانية، إن المنتج بن براوننج، منتج هوليوود الذي تم تعيينه كرئيس جديد لشركة إنتاج أفلام الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، يمتلك حقوق فيلم مثير للجدل تحكي قصته أن الأميرة ديانا، والدة هاري، قُتلت على يد العائلة المالكة.

وأضافت الصحيفة أن بن براوننج المولود في بريطانيا، والذي تم تعيينه الأسبوع الماضي رئيسًا لشركة هاري وميجان "ارشي ويل"، و"ارشي اوديو"، امتلك في عام 2013 وبعد مزايدة شرسة، سيناريو "انكويست"، الذي يحكي قصة الأميرة ديانا بزعم مقتلها.

وتقول بعض النظريات التي ظهرت بعد حادث سيارة ديانا المميت، إن الأميرة قتلت على يد ملكة بريطانيا الحالية إليزابيث الثانية، التي أمرت باغتيالها لأنها كانت حامل وتخطط للزواج من صديقها المسلم، دودي الفايد.

يذكر أن الأمير هاري ابن الأميرة الراحلة ديانا، فجر مفاجأت صادمة، خلال لقاء متلفز مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على شبكة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

حيث قال إنه يخشى أن تلقى زوجته ميجان نفس مصير أمه -دون توضيح-، مضيفا أن أبيه الأسمر تشارلز ولي العهد، وأخيه الأمير ويليام يعيشان مقيدان داخل حدود القصر الملكي ولا يستطيعا التحكم أو التخلص من ذلك، وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل المملكة.

وما زاد الطين بلة، هو تعبير ميجان عن "ألمها" خلال المقابلة، بعد أن حرم المسؤولون "آرتشي" من لقب أمير، واتهمت قصر باكينجهام بالإخفاق في حمايته، بعد عدم الموافقة على توفير أمن له على مدار اليوم.

فيما وصف هاري، المحادثة التي أجرتها الشخصية الملكية معه بشأن لون بشرة ابنه بـ"الغريبة"، قائلا إنها أصابته بـ"الصدمة"، لكنه رفض الكشف عما قيل في المحادثة، وقال: "لن أفصح عن هذه المحادثة أبدا".

وتنازل الزوجان عن حقوقهما الملكية "الألقاب الملكية" ليصبحا فردين عاديين في المملكة، بعد رغبتهم في العيش بحرية دون قيود ملكية.