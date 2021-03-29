إصابة الرئيس الباكستاني عارف ألفي بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الباكستاني عارف ألفي اليوم الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على الزيادة الهائلة في الإصابات اليومية الجديدة وسط تفشي موجة ثالثة من الفيروس الفتاك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء نقلا عن تغريدة للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونقلت بلومبرج عن ألفي القول إنه تلقى بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وإنه من المقرر ان يتلقى الجرعة الثانية في غضون أسبوع.



وفي الوقت نفسه، ثبتت إصابة وزير الدفاع برويز خاتاك بالفيروس.



وفي 20 مارس، كانت نتائج فحص رئيس الوزراء عمران خان وزوجته إيجابية بالنسبة للفيروس الفتاك.



وقد تعافى خان بشكل مطرد ونُصح باستئناف العمل .



وفى وقت سابق اليوم ، أغلقت باكستان بؤرا للفيروس في أكثر من 24 مدينة بها أعلى معدلات للإصابة وبدأت عملية تطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق .



وقد أعلنت وزارة الصحة عن ما لا يقل عن 4525 إصابة جديدة و41 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.



وسجلت البلاد حتى الآن 659116 حالة إصابة مؤكدة وما إجماليه 14256 حالة وفاة.



وفي الشهر الماضي، بدأت باكستان في تطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس، ولكن الحملة تلقت استجابة فاترة لأن الكثيرين يشككون في اللقاح، الذي تلقته باكستان كهدية من الصين.