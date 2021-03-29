دراسة: هواتف أندرويد وآيفون تشارك بيانات مستخدميها كل 4 دقائق ونصف

من فترة لأخرى تثير دراسة حول الهواتف الذكية الخوف لدى مستخدميها؛ لأنها تعتبر وسيلة لمعرفة تفاصيل حياتهم دون معرفتهم بذلك وهذا يعرضهم للخطر.

وخلال الساعات الماضية، توصلت دراسة إيرلندية إلى أن هناك هواتف تشارك بيانات أصحابها مرات عديدة في اليوم.

وتشير الدراسة الصادرة عن كلية "ترينيتي دبلن" الأيرلندية، إلى أن أجهزة "أندرويد" و"آيفون" ترسل البيانات الخاصة بأصحابها إلى الشركات التابعة لها كل 4 دقائق ونصف في المتوسط، وتقوم بفعل ذلك حتى عندما يكون الهاتف في وضع الخمول أو بالحقيبة.

وأكد البروفيسور دوج ليث أحد المشاركين في الدراسة، أن أجهزة "آيفون" لا توفر خصوصية أكثر من "جوجل"، بحسب صحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية اليومية.

وأوضح البروفيسور، أن الدراسة كشفت أن "جوجل" استطاعت جمع بيانات مستخدمين أكثر من "آبل" حتى الآن، إذ أنه يتم ارسال 1 ميجابايت من البيانات من هواتف "جوجل" الخاملة كل 12 ساعة، بينما ترسل "آيفون" 52 كيلوبايت في نفس المدة، ولكن في النهاية تبقى الهواتف الذكية خطرًا على البيانات الشخصية وحياة المستخدمين.

وأكد أن من بين البيانات التي ترسلها هواتف "أندرويد" و"آيفون"، الرقم التسلسلي للجهاز وتفاصيل بطاقة SIM، وIMEI وعنوان MAC لشبكة الـWifi ورقم الهاتف والأماكن التي يتواجد بها صاحب الهاتف، إضافة إلى جمع بيانات حول الأجهزة القريبة من الهاتف أو التي تستخدم نفس الشبكة.

وقال إن بعض المستخدمين يقبلون قيام الهواتف الذكية بجمع جزء من بياناتهم لتقديم خدمات، مثل "جوجل درايف" و"آي كلاود"، ولكن ما يرفضونه هو وصول الأمر إلى بيانات المكالمات سواء الواردة أو الصادرة، خاصةً وأن الشركات لا تكشف عن سبب فعلها لذلك.