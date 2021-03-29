ديسكفري للخدمات المالية تستهدف تطعيم 3 ملايين شخص ضد كورونا في جنوب إفريقيا

قال أدريان جور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الجنوب أفريقية ديسكفري، في رسالة إلى أعضاء المجموعة التي تعمل في مجالات التأمين والادخار وإدارة الأصول وغيرها، إنها أعدت خطط لتطعيم 3 ملايين من من أعضائها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بمجرد توافر اللقاحات في البلاد.

وأشارت صحيفة بيزنس داي الجنوب أفريقية، إلى أن المجموعة تستهدف تطعيم 50 ألف شخص يوميا في إطار هذه الخطة، مضيفة أن جنوب أفريقيا اقتربت من تأمين حصولها على لقاحات تكفي لتطعيم أكثر من من 37 مليون شخص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول، إنه في أفضل الأحوال ستتمكن مجموعة ديسكفري من تطعيم كل الأشخاص الأشد عرضة للعدوى من بين أعضائها بنهاية يونيو القادم.