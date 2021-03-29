قناة السويس تستعد لاستئناف حركة الملاحة وعبور قوافل السفن المنتظرة

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تستعد قناة السويس، لاستقبال قوافل السفن المارة بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين" وتوجهها إلى منطقة البحيرات انتظارا لإبحارها.

ورصدت "الشروق" استعدادات المجرى الملاحى لاستقبال سفن قافلة الشمال القادمة من بورسعيد فى طريقها إلى السويس بعد توقف دام لنحو أسبوع بسبب جنوح السفينة.

ومن المقرر أن تعبر القافلة دون توقف تعويضا لفترة التأخير الناتجة عن تعليق الملاحة بالقناة.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية بعد استجابتها ا لمناورات الشد والقطر و تعديل مسارها السفينة وعودتها بالكامل للمجرى الملاحى.

وأجرت قاطرات الهيئة مناورة لشد السفينة إلى مجرى القناة بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة عملت من ٤ إتجاهات مختلفة، منها مقدمة السفينة فى اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما، ودفع ٤ قاطرات لمؤخرة السفينة جنوبا وهم القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما و القاطرتين بورسعيد ١ وبورسعيد ٢.

فيما عملت قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية التى وصلت حديثا APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ " و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.