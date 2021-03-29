تايلاند تستعد لتدفق اللاجئين من ميانمار بعد أعمال القمع العسكرية

تستعد تايلاند لتدفق اللاجئين من ميانمار، التي تشهد عملية قمع عسكرية عنيفة أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري.

وقال رئيس الوزراء بريوث تشان اوشا اليوم الاثنين، نحن على دراية بقضايا دولتنا الجارة ونحن نقوم بعمل تقديرات ولكن من الأفضل أن نبقى الأمر داخليا الآن.

وأضاف:"لا نريد تدفقا كبيرا نحو أراضينا، ولكن في نفس الوقت علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان".

وأضاف أن السلطات سوف تعد أماكن لإيواء اللاجئين، ولكن رفض توضيح مزيد من التفاصيل.

وقال: "أين سيذهبون، كم سيكون عددهم، سوف نتحدث في هذه الأمور لاحقا".

وقال سيتشاي جيدالوانج حاكم إقليم ماي هونج سورن في شمال تايلاد أمس الأحد إن الإقليم استقبل بالفعل 2200 لاجئ من ميانمار، ومن المتوقع استقبال المزيد.

وقد قتل 459 شخصا حتى أمس الأحد في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري الذي حدث في الأول من فبراير الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته الرابطة المساعدة لمجموعة متابعة السجناء السياسيين، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا من الشباب والطلاب.