بايدن: العنف في ميانمار «فظيع» ونعمل على فرض عقوبات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد عنف الجيش في ميانمار بأنه "فظيع للغاية" وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات.

وقال بايدن في تصريحات نقلها صحفيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن إن الوضع في ميانمار، التي تشهد احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب العسكري في فبراير، "مروع".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن "نحن نعمل على ذلك الآن".

وأفادت الأنباء بأن أمس الأول السبت-الذي يصادف يوم القوات المسلحة في ميانمار- كان أكثر أيام العنف دموية حتى الآن وخلف 114 قتيلاً.