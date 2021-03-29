فتح المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز النار على مسؤولي فريقه، بعد توقيع عقوبة إدارية عليه بابتعاده عن الفريق لفترة طويلة.

وقال المهدي سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "اعتقد في ظل الظروف التي تعرضت لها لو كان نوير في بيراميدز لن يشارك، الأمور خرجت عن السيطرة وليست فنية فقط".

وأضاف: "كان هناك اتفاق بين أطراف تعرفها أن يتم إبعادي، حتى ألا يكون الحارس الثاني، بل أن يكون الحارس الثالث أو خارج النادي، لو حضر نوير لبيراميدز هذا الموسم لن يلعب هذا من قسوة الظروف التي تعرضنا لها".

وأكمل: "هناك حالة تربص بي داخل نادي بيراميدز أوضحت أن التغريدة التي تسببت في إيقافي كانت بسبب أمر شخصي، ولكن هناك البعض متربص بي بالأساس لو كنت تأخرت في الحضور في موعد تدريب لكان تم إيقافي أيضا، التربص واضح وصريح بالنسبة لي".

وعن عروض رحيله من بيراميدز .. قال: "في يناير الماضي حصلت على عرضين من الإسماعيلي والبنك الأهلي وكنت اريد الرحيل بالفعل وتم الاتفاق على إعارتي بـ 2.5 مليون جنيه، وفي يوم 31 يناير قبل غلق باب الانتقالات بـ 5 ساعات تم إبلاغي أنني لن أرحل، هذا ما افزعني".

وأوضح: "أتدرب بشكل منفرد مع عبد الله بكري. تحدث معي أحد المسؤولين بالنادي أن أقدم اعتذارا رسميا للنادي عبر وسائل التواصل للعودة للمران الجماعي وهو ما فعلته أنا وبكري، ولكن كان يحدث تسويف معنا في العودة للمران الجماعي".

وأتم المهدي سليمان: "لاعبو كرة القدم ليسوا عبيدا، هناك لوائح وقوانين تنظم هذه الأمور، ولم أصدق أن خالد عبد الله مدرب الحراس في بيراميدز يهاجمني بهذا الشكل عبر مركز النادي الإعلامي عندما قال (الحارس الذي أوقفناه لم يؤثر علينا)".