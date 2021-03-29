رئيس هيئة قناة السويس: عودة حركة الملاحة فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه تم تسخير كل إمكانيات الدولة لحل أزمة السفينة البنمية الجانحة، مشيرا إلى متابعة عدد من المسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوميًا حالة السفينة لإنهاء هذه الأزمة.

وقال الفريق ربيع: "نجحنا في إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح، والمتمثل في تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذي قاموا بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعي فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كي نتمكن من تمرير كل السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

ووجه الفريق أسامة ربيع، في ختام تصريحاته، الشكر لجميع الدول التي قدمت المساعدة في تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليونان، وفرنسا.