الزمالك يهزم أصحاب الجياد في دوري سيدات الطائرة

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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-1 وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما في الرابعةمساء اليوم الاثنين بصالة النادي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط 25/19- 25/20 - 23/25 - 25/14.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحه للفريق غدا الثلاثاء بعد الفوز علي فريق أصحاب الجياد.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق الطيران في الثامنة مساء يوم الاربعاء المقبل بصالة كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويقود الفريق كل من إيهاب محمد علي المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب وإبراهيم بدر مدرب أحمال وإداري الفريق مسعد عطا.