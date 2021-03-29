قطر ترد على «هيومن رايتس ووتش» تمكين المرأة ركيزة أساسية

أكدت الحكومة القطرية اليوم الاثنين أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعدان ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر.

جاء هذا ضمن بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري للرد على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه إن "نظام ولاية الرجل التمييزي في قطر يحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات أساسية متعلقة بحياتهن".

وشدد المكتب على أن التقرير "يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها".

ولكنه أكد في الوقت نفسه على أنه سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته.

وأضاف في البيان "أن المرأة في دولة قطر تشغل أدوارا بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات".

كما لفت إلى أن المرأة تتبوأ عددا من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن 20% تقريبا من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات.

ولفت أيضا إلى أن دستور دولة قطر يحظر التمييز ضد المرأة، وأن الدولة تواصل بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، كما لا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

وشدد على أن دولة قطر تلتزم بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.