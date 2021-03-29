الإمارات تعلن عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة ما يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد- 19".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاح يحمل اسم "حياة- فاكس" وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وأضافت أن الإعلان عن الإنتاج جاء خلال حفل شهده وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، وأعلن خلال الحفل عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبوظبي.

وأشارت إلى أن المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح سيدخل مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنويا، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

وأوضحت أن إنتاج لقاح "حياة – فاكس" سيتم حاليا في مصنع الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" بالإمارات بطاقة أولية تبلغ 2 مليون جرعة شهريا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن بلاده تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي لمحاربة هذه الجائحة والمضي قدما نحو السيطرة على تداعياتها والتعافي من آثارها، مشيرا إلى أن المشروع المشترك "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة" يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة "كوفيد-19" التي تأثر بها العالم أجمع.

ويعتبر لقاح "حياة- فاكس" هو نفس لقاح BIBP غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية والذي تم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات في 9 ديسمبر 2020، والموافقة عليه من قبل "المركز الصيني لتقييم الأدوية" في 30 ديسمبر 2020، وذلك بناء على النتائج الأولية والمحدثة التي قدمتها شركة "سينوفارم" في الصين والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 79.34%.