جونسون يدعو للحذر مع تخفيف إجراءات العزل العام في بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مواطنيه إلى توخي الحذر مع تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وانتهت أوامر البقاء في المنازل في بريطانيا اليوم الاثنين بالسماح للناس بالالتقاء خارجها في مجموعات من ستة أشخاص لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، لكن جونسون حث على توخي الحذر بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان جونسون قد أعلن في الرابع من يناير، بدء إجراءات العزل العام في بريطانيا للمرة الثالثة، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدما في مسار "حذر ولا رجعة فيه" لتخفيف القيود مع الإسراع في طرح لقاحات الوقاية من كورونا.