مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تعمل على وضع جواز سفر يسمح بالسفر خلال جائحة كورونا

تعتزم مجموعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم قائمة من الأولويات لتنفيذ برنامج يعرف باسم "جواز السفر الأخضر" وهو ما من شأنه أن يسهل السفر في التكتل رغم جائحة فيروس كورونا.



وقالت وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع 12 وزير سياحة آخر بالاتحاد الأوروبي في فيينا إن جوازات السفر الخضراء سوف تُنفذ بطريقة متسقة وصديقة للمستخدم عبر الحدود.



جواز السفر الأخضر هو شهادة يرجى منها أن تحتوي على معلومات بشأن تطعيم حامله ضد كوفيد-19 ونتائج الاختبارات أو العدوى السابقة لتسهيل السفر.



وقالت كوستينجر إن السفر من خلال الحدود المفتوحة يجب أن يتاح مجددا في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف، بعد التحدث مع زملائها من الدول التي تشمل فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.



ودعت أيضا إلى وضع قواعد متناغمة لمتطلبات الدخول عبر الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق على سبيل المثال بقبول اختبار سلبي لفيروس كورونا للسماح بالسفر.



يشار إلى أن النمسا معتمدة بشكل كبير على السياحة ودفعت بمشروع جوازات السفر الخضراء بالاتحاد الأوروبي.



وقالت وزير السياحة النمساوية: "يجب أن يسري جواز السفر الأخضر ويكون جاهزا في كل مطار وكل فندق في أوروبا".



وقالت إن الإطار الزمني المعتزم لتطبيق جواز السفر الذي سوف يتم إطلاقه على المستوى الأوروبي في الأول من يونيو، طموحا.



وفي النمسا، هناك نسخة أولى سوف يتم إدخالها بالفعل في نهاية أبريل، بما في ذلك نتائج اختبارات فيروس كورونا. ويمكن أن تستخدم على سبيل المثال للسماح للأشخاص بزيارة مصفف الشعر.