اتخذ نواب الأرجنتين خطوة كبيرة نحو إعفاء حوالي 1.3 مليون مواطن من دفع الضرائب على الدخل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه بعد مناقشات مطولة، أقر مجلس النواب الأرجنتيني اليوم الأحد مشروع قانون لمضاعفة الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة إلى 150 ألف بيزو شهريا (1633 دولارا أمريكيا) من المستوى الحالي البالغ 75 ألف بيزو لشخص واحد.

وتم تمرير مشروع القانون، الذي دفع به رئيس البرلمان سيرجيو ماسا، قبل انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر، من دون معارضة بعد جلسة تشريعية نادرة يوم أمس السبت، وتمت إحالة التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.