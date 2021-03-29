رئيس قناة السويس: القاطرة الإيطالية عطلتنا في قوة حسابات شد السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن زيادة قدرات الإنقاذ ودراسة المعدات المستخدمة في عملية التخفيف من السفن والاحتياج منها، أحد الدروس المستفادة من مشكلة السفينة الجانحة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن القاطرة الإيطالية المستخدمة في عمليات الشد اليوم عطلت الهيئة في قوة حسابات شد السفينة، موضحًا أنها عملت بقوة شد 70 طنًا.



وتابع: «القاطرة الإيطالية اشتركت معنا لم تمنحنا أكثر من 70 طن شد وأثرت في الحسابات، ومن المفترض أن قوة شدها 150 طنًا لكنها لم تتمكن الزيادة عن 70 طنًا لظروف فنية».



ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.