 رئيس قناة السويس: القاطرة الإيطالية عطلتنا في قوة حسابات شد السفينة الجانحة - بوابة الشروق
الإثنين 29 مارس 2021 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

رئيس قناة السويس: القاطرة الإيطالية عطلتنا في قوة حسابات شد السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:17 م
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن زيادة قدرات الإنقاذ ودراسة المعدات المستخدمة في عملية التخفيف من السفن والاحتياج منها، أحد الدروس المستفادة من مشكلة السفينة الجانحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن القاطرة الإيطالية المستخدمة في عمليات الشد اليوم عطلت الهيئة في قوة حسابات شد السفينة، موضحًا أنها عملت بقوة شد 70 طنًا.

وتابع: «القاطرة الإيطالية اشتركت معنا لم تمنحنا أكثر من 70 طن شد وأثرت في الحسابات، ومن المفترض أن قوة شدها 150 طنًا لكنها لم تتمكن الزيادة عن 70 طنًا لظروف فنية».

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك